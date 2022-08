Il toto-candidati in vista di politiche e regionali: Battilocchio, Tidei e non solo

Si vota il 25 settembre per eleggere il nuovo Parlamento, ma il toto-candidati già impazza. Anche a Civitavecchia, perché le elezioni politiche saranno uno spartiacque fondamentale anche per le regionali del Lazio. Alessandro Battilocchio, attuale deputato di Forza Italia, lavora ad una nuova candidatura nel collegio di Civitavecchia, accorpato a quello di Viterbo. C’è chi invece vorrebbe passare dalla Regione alla Camera, è Marietta Tidei di Italia Viva, tornata in lizza dopo l’accordo da “Terzo Polo” fra Calenda e Renzi. “Italia Viva e Azione condividono la stessa visione di sviluppo e di crescita per il Paese. Non possiamo lasciare l’Italia a un centrodestra che guarda a Orban e Le Pen, sprezzante dei diritti e che propone ricette economiche sfascia conti. Dal lavoro al sostegno alle imprese con Azione ci accomunano idee e progetti che ritieniamo imprescindibili anche per il Lazio, dove lavoreremo per raggiungere un risultato importante”, dichiara, in una nota, la coordinatrice regionale del Lazio dei renziani. Occhio però anche ai “pincioti”, ovvero sia a consiglieri comunali e assessori che aspettano una chiamata, per Montecitorio e la Pisana. A partire da Mirko Mecozzi, tedeschiano in aula Pucci ma possibile candidato in forza al Pd con Daniele Leodori (paradossi della politica), da Emanuela Mari a Giancarlo Frascarelli, fino a Roberto D’Ottavio e Patrizio Scilipoti, Antonio Giammusso e Daniele Perello. Tutti in attesa di una telefonata che li metta al centro della bagarre politica.