Il torneo di beach volley per ricordare il sorriso di Nadia Mocci

“Nasce dal ricordo, dal bene, dal quel sorriso impresso nei nostri pensieri, questa due giorni all’insegna della vita, dello sport e dell’amicizia per salutare Nadia che siamo certi ci guarderà dall’alto e schiaccerà insieme a noi. Nella fantastica cornice della nostra amata Beach Arena Civitavecchia, che ci ha sostenuto in questo progetto, il 24 ed il 25 Luglio mettiamo in campo un torneo di Beach Volley; un 2 x 2 maschile e femminile, con estrazione a sorteggio di gironi ed annessa semifinale e finale, con premiazione per i primi, secondi e terzi classificati. Il costo per la partecipazione al torneo è di 30 € a squadra. Il ricavato sarà interamente devoluto all’AIRC e chiunque può sostenerci anche con un piccolo contributo che può fare comunque la differenza.

La locandina dell’evento

Su Facebook, nell’evento “Schiacciamo per Nadia”, abbiamo messo a disposizione i recapiti telefonici sia per coloro che vogliono iscriversi al torneo, sia per coloro che vogliono dare un contributo. La nostra Città si è sempre dimostrata accogliente e solidale, non abbiamo dubbi che anche questa volta risponderà con calore. Ringraziamo anticipatamente gli Sponsor a partire dalla Fiorentini Ricambi s.r.l, che ha contribuito fortemente a questo evento, l’Asp Civitavecchia e a seguire: il ristorante “La Carretta” di Santa Severa, il Gigi Bar 2.0, il salone “Les Amis”, il Vintage, Sapore di mare, Cavoli a merenda. Grazie al loro sostegno riusciremo a premiare le coppie vincenti senza togliere nulla a quanto destinato all’AIRC e di ciò ve ne siamo veramente grati. Inoltre volevamo ringraziare tutti dal più piccolo al più grande per il sostegno ricevuto e che riceveremo sicuramente da qui, alla data dell’evento. Un grande grazie anche a Easy Com progetti pubblicitari e Graphis studio s.r.l. Il nostro obiettivo è anche quello di riuscire negli anni a ripetere il torneo perché Nadia ne sarebbe felice e perché lo sport ha e deve avere un ruolo importante nella formazione, nello sviluppo e nell’educazione di ciascuno di noi. Un grazie speciale anche a Matteo Iacomelli, delegato allo sport, che premierà i vincitori e porterà in alto non solo il nome della nostra adorata amica ma anche della Città di Civitavecchia”. I Referenti dell’evento Antonella Gatti, Marco Amoni, Marzia Luccisano.