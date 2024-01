“Il terreno sul quale sorgerà il nuovo asilo è di proprietà del comune di Santa Marinella che può decidere autonomamente dove realizzare una nuova scuola con fondi pubblici . Inoltre è falso asserire che la zona residenziale dove sarà costruita la nuova struttura è poco idonea. Al contrario si tratta di un quartiere facilmente raggiungibile anche dalle altre zone della cittadina e , da molti anni ormai è stabilmente abitato anche da giovani famiglie con bambine non di certo solo da villeggiati come sostiene la presidente del consorzio”.

Lo ribadisce il sindaco Tidei all’indomani dell’inspiegabile presa di posizione della presidente del consorzio, che per altro è la seconda volta di seguito e in poco tempo che perde i ricorsi presentati al Tar del Lazio nei confronti del Comune, tanto che verrebbe da pensare che non si preoccupa di far spendere in inutili contenziosi legali i soldi dei consorziati. Spero che gli stessi condomini vogliano prendere posizione e chiedere spiegazioni sui reali motivi per i quali la presidente seguita sciupare risorse economiche in spese legali. Infine dal punto di vista strettamente giuridico il ricorso è stato dichiarato irricevibile . Inoltre il terreno è pubblico il nuovo asilo sarà costruito a costo zero per il comune con i soldi del bando Pnrr. non potevamo certo rischiare di perdere un finanziamento di oltre un milione di euro per realizzare un’opera pubblica attesa da tantissime famiglie solo perche questo non incontrava i favori della presidente del consorzio Prato del Mare

Anche per il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella la tesi sostenute dalla presidente Mazzenga sono irricevibili al pari del ricorso al TAR “E’ evidente che la presidente non vive a Santa Marinella. Il consorzio non è un centro abitato dai soli vacanzieri ma da tantissimi residenti. E di certo non è un porto franco ne tantomeno un principato. Ma parte integrante della città di santa Marinella. L’asilo sarà una infrastruttura utile allo Sviluppo della città e aumenta i servizi a favore della popolazione . Spero che i vertici del Consorzio non decidano di ricorre in secondo grado presentando un nuovo ricorso al Consiglio di Stato facendo spendere due volte soldi inutili ai proprietari degli immobili”. Il sindaco Pietro Tidei – Il presidente del consiglio Emanuele Minghella.