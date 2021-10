Il Teatro Traiano tira su il sipario. Domani la presentazione della nuova stagione

Domani 26 ottobre, alle ore 16, il Teatro Traiano aprirà le porte agli abbonati e alla cittadinanza di Civitavecchia per presentare quella che sarà la Stagione della ripartenza. Dopo il lungo periodo delle chiusure obbligate per la crisi pandemica, infatti, finalmente i teatri torneranno a riempirsi al completo della capienza, come stabilito dalle nuove regole per il Covid-19, che prevedono comunque l’accesso con Green Pass. All’incontro saranno presenti il sindaco Ernesto Tedesco, anche in qualità di assessore alla Cultura ad interim, e i vertici dell’Atcl (Associazione teatri comunali del Lazio).