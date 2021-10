Il Teatro Traiano riparte con una scorpacciata di “big”: Da Orlando a Buccirosso e Gullotta, dalla coppia Solenghi-Lopez ad Alessandro Gassmann

Si è tenuta ieri la presentazione della nuova stagione del Teatro Traiano. Una ripartenza con grandi firme quella del rilancio dopo l’emergenza che ha fatto calare il sipario sui teatri per diverso tempo. “Il teatro ti sa dare emozioni e quello è il suo senso. Ma ieri è accaduto che le emozioni sono emerse dal cuore nel semplice atto di varcare il suo portone e vedere tanta gente finalmente seduta, in quei posti quasi agognati in un’attesa durata oltre un anno e mezzo. Il sipario del Traiano si è alzato sulla stagione che abbiamo preparato, grazie alla sinergia con Atcl, al lavoro degli uffici, al contributo della Fondazione, e che da novembre vedrà gli affezionati abbonati e tutti gli spettatori alla ripartenza dei luoghi della cultura. Restate però sintonizzati: anche la Cittadella della Musica avrà un suo spazio per concerti ed eventi di grande caratura. Un esempio? Se possiamo dire Roberto Gatto è perché lo abbiamo nel sacco. Ripartiamo insieme”. Ha commentato il sindaco Ernesto Tedesco. Nel riquadro tutti gli spettacoli dei numerosi big che verranno a Civitavecchia. Da Orlando a Buccirosso, dalla coppia Solenghi-Lopez a Alessandro Gassmann.