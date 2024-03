Il tavolo regionale per sbrogliare la matassa nel centrodestra e trovare il candidato sindaco

Sarà il tavolo regionale dei tre partiti di centrodestra a spezzare l’impasse politico sulla candidatura a sindaco, quando alle elezioni comunali mancano meno di tre mesi. Il tempo stringe di brutto, così l’accelerata potrebbe arrivare entro la fine del mese in corso, con i referenti romani di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia pronti a prendere in mano la situazione. Lo stallo alla messicana infatti dura da settimane. La convinzione dei ben informati, anche interni ai partiti locali, è che nessun candidato aspirante che si è dichiarato disponibile fino ad ora convinca del tutto. In effetti basta ragionare con un filo di logica per capire i motivi del pantano in cui si è cacciata la coalizione locale.

Il sindaco Ernesto Tedesco terminerà il suo mandato elettorale. Secondo una regola non scritta che vige in politica, se un sindaco conclude la sua gestione senza particolari scossoni o criticità è automaticamente il nuovo candidato della coalizione alle elezioni successive. In questo caso invece qualche conto non deve tornare se, a due passi e mezzo dal voto, non c’è ancora nessuno che da Roma o Civitavecchia ha giurato fedeltà all’attuale primo cittadino. Del resto i competitor non mancano, ma pure loro sembrano non avere affatto il vento in poppa.

A cominciare da Massimiliano Grasso che avrà pure portato 400 persone in aula Pucci per il suo convegno, ma non ha cavato un ragno dal buco nei giorni successivi, se è vero che non c’è stata alcuna proclamazione, ne per la candidatura ufficiale di Fratelli d’Italia, ne tantomeno di tutta la coalizione. Strada in salita pure per l’ex sindaco Alessio De Sio, che pare non riscuotere un gradimento ad ampio raggio. Senza dimenticare che un partito, Forza Italia, sostiene ufficialmente un candidato civico, Paolo Poletti. Alla fine della fiera magari la spunterà proprio uno di loro, ma intanto saranno figure come Durigon, Bordoni, Silvestroni e Fazzone, a sfogliare una margherita che di petali, per ora, non ne ha poi molti.