“Il Tar del Lazio ci ha dato ragione sull’immobile di via Giusti”

"In merito al ricorso intentato dal Codacons contro lo sgombero dell’immobile di via Giusti 22, giudicandolo inammissibile", fa sapere il Comune

Riceviamo e pubblichiamo. Il Tar del Lazio ha dato ragione al Comune di Civitavecchia sul ricorso intentato dal Codacons contro lo sgombero dell’immobile di via Giusti 22, giudicandolo inammissibile perché “la ricorrente non vanta alcun titolo legittimo a permanere nei locali” “dal momento che la concessione in comodato d’uso del 25/03/14 è scaduta il 31/12/19”. Attualmente l’immobile è oggetto di un intervento finanziato con i fondi del PNRR e finalizzato all’Housing Sociale in favore di soggetti fragili e vulnerabili.

«Il provvedimento del Tar è la risposta più eloquente all’insussistenza e infondatezza delle pretese del Codacons» ha dichiarato il sindaco Tedesco, «gli uffici hanno lavorato in maniera corretta e il riscontro di questa decisione ne è la prova più evidente».

Anche l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello ha voluto ringraziare gli uffici «per il lavoro svolto come sempre in maniera egregia: questa sentenza del Tar, oltre a condannare le ricorrenti a pagare le spese processuali, rende giustizia noi tutti, che per giorni e giorni siamo stati sotto l’attenzione della stampa. Oggi tutti riconoscono che, semplicemente, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha agito nel suo diritto e per il bene della città. Come sempre».