Il Summer Festival entra nel vivo, arrivano Villabanks e Diss Gacha, Casa Abis e Silvestri

È iniziata ufficialmente il 3 agosto la nuova edizione del Civitavecchia Summer Festival che ospiterà musica e spettacoli anche per tutta la prossima settimana. Oggi, 7 agosto un doppio show sul palco di Piazza della Vita: Villabanks e Diss Gacha, per una serata tutta all’insegna delle sonorità urban, con due degli esponenti più noti del momento.

Vieri, aka VillaBanks, ha 22 anni. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” e “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino, che l’anno successivo ha un secondo capitolo con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe. A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO”, certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), che contiene i brani “Rompo” feat. Boro Boro, disco di platino, e “Sensazioni momentanee”, disco d’oro. Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio – arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana – verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. All’album ha fatto seguito un tour autunnale sui palchi dei club delle maggiori città italiane. Ad oggi VillaBanks conta più di 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

Diss Gacha, nome d’arte di Gabriele Pastero, è un giovane rapper classe 2001, originario della provincia di Torino. Ha iniziato il suo percorso insieme al produttore Sala nel 2020, con cui ha pubblicato i suoi primi freestyle. Nel 2021 ha rilasciato il suo EP d’esordio “BALLAS”, arricchito dalla presenza del remix della canzone “BALLAS RMX” in collaborazione con MamboLosco. Il suo 2022 è iniziato con una collaborazione internazionale, con il rapper americano Lil Gotit nella traccia “Lamborghini Narcos”, registrata ad Atlanta. Successivamente ha rilasciato una serie di singoli riscuotendo sempre più successo e consolidando il suo personaggio, caratterizzato da uno stile originale e un lessico molto ricercato composto anche da inglesismi. Diss Gacha si inserisce anche nel mondo della moda, in particolare con il brand Dolce&Gabbana, con cui ha instaurato un rapporto di collaborazione. Negli scorsi mesi ha collaborato con Dani Faiv nella traccia “LEGO, con Tredici Pietro e Lil Busso in “SARA&SABRINA” e con Drast in “Rick Owens”. Nel 2023, Diss Gacha ha aumentato sensibilmente il suo seguito grazie alla traccia “BIG VROOM Big Ah Ah”, che per la prima volta a gennaio l’ha fatto entrare nella top 200 di Spotify Italia. Nel mese di marzo si è recato insieme al suo produttore Sala a Los Angeles, in cui ha registrato tutto il suo EP, intitolato “Cultura”, che è stato pubblicato il 28 aprile, anticipato dal singolo “200%”. Cultura è stato un successo su tutta la linea: tutte e 7 le tracce dell’EP hanno esordito in top 100 di Spotify, in particolare “Captato” è entrata al 36º posto della classifica italiana ed è rimasta nelle prime 50 posizioni per più.

L’8 agosto torna in scena la comicità con Casa Abis: ossia l’affiatatissima coppia (nella vita, come nella carriera artistica) formata da Stella e suo marito Gabriele, sono delle vere e proprie star del mondo social. D’altra parte, nessuno più di loro è in grado di ironizzare sulle dinamiche della vita di coppia, giocando sui tratti ironici che caratterizzano la convivenza quotidiana. Così, alla luce di questa popolarità, il duo definito da più parti “i nuovi Sandra e Raimondo”. Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure. E voilà, ecco a voi i Casa Abis: una coppia che riflette sulla propria vita come in un film (comico), illustrando i momenti significativi della propria convivenza e sondando tutti i possibili trucchi per attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due. Ecco allora che ogni momento di condivisione diventa occasione per suscitare una grande ilarità: d’altra parte, le dinamiche tra uomo e donna sono, fin dalla notte dei tempi, quasi una consuetudine che ci viene tramandata sempre identica a sé stessa. O è vero il contrario? Nel loro spassosissimo spettacolo, tutto teso ad immaginare la ricerca quotidiana dell’amore, o meglio, di quel tipo di amore che non mette sempre d’accordo ma spinge ad essere sempre dalla stessa parte, i Casa Abis si interrogano su cosa significhi essere una coppia, ponendosi domande esistenziali del tipo: Come passiamo il tempo insieme? Come lo passavano Antonio e Cleopatra? Di cosa parlavano che ancora oggi è argomenti di conflitto in una coppia? A divertire è soprattutto il viaggio, un po’ film e un po’ prontuario sulla vita coniugale, che Stella e Gabriele intraprendono alla ricerca dell’amore attraverso una spiritosa dissezione della quotidianità di coppia. Il fine ultimo di quest’impresa, tanto per i due artisti quanto per lo spettacolo, realizzato da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini, è quello di spingere il pubblico a scoprire che nella storia umana Casa Abis c’è sempre stata. Anzi, c’è sempre stata, c’è (ovviamente) ora e ci sarà sempre in futuro: in fondo, tutti possono dire di essere un po’ gli Abis nel loro quotidiano.

Il 9 agosto Teenage Dream, la festa anni 2000, che ha fatto registrare sold out in tutta la Penisola, farà sognare anche il pubblico di Civitavecchia. Un viaggio in un decennio anche attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Il 10 agosto, appuntamento con Daniele Silvestri e la sua musica d’autore (ingresso gratuito). L’11 agosto arriva la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 è tempo di: Voglio Tornare Negli Anni 90®: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione: un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Il 13 agosto, con lo Zoo di 105, sarà una grande festa in piazza della Vita all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

La nuova edizione, curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica, e con il supporto del Comune di Civitavecchia, prosegue un un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni. Sarà una nuova estate da vivere nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto. Un’esperienza, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre. La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti e a diventare il punto d’incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e, oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.