Il successo di Tolfarte che diventa maggiorenne ma continua a stupire

Una tre giorni all’insegna dello spettacolo, della cultura e dell’arte. La 18esima edizione di Tolfarte non ha deluso, anzi. La tendenza e il cuore dell’evento sono tornati quelli del periodo pre-pandemia. Arte in piazza e nelle vie del paese, spettacoli in serie, cultura e letteratura, l’hanno fatta da padrone, dal venerdì fino alla giornata conclusiva di ieri, con la guest star Joe Bastianich. L’apertura con lo spettacolo di Giordano Orchi, “Notte nel deserto”, danza e acrobatica aerea, con un migliaio di spettatori a godersi lo show. Sabato la serata clou, con un dato sulle presenze impossibile da quantificare ma che a occhio ricorda i boom degli anni pre-pandemia. Il teatro in strada, la musica, l’artigianato artistico, le mostre fotografie e gli spettacoli, per grandi e più piccoli, lo spazio letterario. Il tutto in un concentrato di pochi chilometri di un paese divenuto punto di riferimento per gli eventi a trazione artistico-culturale sul territorio. Francesca Ciaralli, presidente APS TolfArte: “Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione di pubblico e per la leggerezza che siamo riusciti a vivere e diffondere. Tolfarte 2022 la ricorderemo come l’edizione dei 18 anni, un’edizione con quella maturità che ti permette di guidare con responsabilità, portare altre persone con te in sicurezza e andare lontano insieme. I membri storici dell’Associazione ci siamo stretti più volte in lunghi abbracci, senza motivo, affaticati e felici, perché abbiamo scelto di andare avanti contando su di noi, sul nostro legame e sul nostro sogno. Eravamo i primi ad arrivare al mattino per lavorare e gli ultimi ad andare a letto, dopo esserci divertiti a ballare e ridere insieme. I giovani si sono distinti per entusiasmo e intraprendenza, e questo ci rende orgogliosi del loro contributo, che speriamo diventi sempre più consistente. Perché Tolfarte è proprio questo: una sintesi tra ciò che siamo sempre stati e un’idea che abbiamo del futuro che vogliamo, per noi e per il nostro Festival, che diventa sempre più un motivo di crescita personale e del nostro paese.” TolfArte è oramai una rassegna storica e rivoluzionaria che ha unito e coinvolto un intero territorio, con una energia instancabile, con una visione che tende a futuro celebrando contemporaneamente la tradizione, con una apertura verso il nuovo e verso la trasformazione, con una attenzione verso la componente umana e sociale che ogni anno rende il Festival emozionante e indelebile nel ricordo, oltre che “bello”. Complice del successo di questa edizione 2022, tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, forest therapy, TolfArte Kids e artigianato artistico, è anche la preziosa rete di collaborazioni e partnership con diverse realtà che si ritrovano unite in un immenso e festoso evento culturale: Festival Tolfa Gialli&Noir che ha allestito un incantevole Spazio letterario con la presenza di autori eccellenti, la Compagnia norvegese Stella Polaris con il suo workshop “Move your Limits” nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato dal programma europeo ERASMUS +, The Spot, Forest Therapy Lazio, Hippy Market, Typical Truck Food di Mela Eventi. Fondamentale la sinergia con il Comune di Tolfa guidato dalla Sindaca Stefania Bentivoglio, che va oltre la semplice collaborazione: “Un rapporto empatico di fiducia e sostegno che cresce nel tempo. TolfArte è un festival che fa bene allo spirito della comunità e a tutti coloro che vi partecipano. È proprio vero che – come disse Dostoevskij – la bellezza salverà il mondo.” Così come la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive), un motore essenziale del Festival che ogni anno ne decreta il perfetto funzionamento logistico e la qualità artistica: “Un successo che ci rende orgogliosi. È stata un’edizione molto sentita e straordinaria, con grande risposta del pubblico e una macchina organizzativa impeccabile, a conferma del grande lavoro svolto in questi 18 anni. Indispensabile alla realizzazione di un evento dai grandi numeri, anche il contributo del main sponsor ENEL e dello sponsor SICOI, della Regione Lazio, della Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia che dal primo anno sostiene finanziariamente TolfArte, Città Slow, Etruria Meridionale. “La APS TolfArte ringrazia l’Unità di Pronto Soccorso Misericordia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, l’A.V.A.B. di Bracciano, i Vigili Urbani di Tolfa, Allumiere e Tarquinia, i Carabinieri e la Polizia, Cavallaro Grandi Sollevamenti, la Ditta Onofaro, la Società F.L.A.N. Multiservizi di Francesco Poloni, Aeopc Tarquinia, Gruppo La Fiora Manziana. Un ringraziamento doveroso alla stampa nazionale e alla stampa regionale che ogni anno entra sempre più nel cuore della manifestazione, raccontandola con un punto di vista autorevole e appassionato”.