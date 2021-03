Il sottosegretario Battistoni a Civitavecchia, incontro con Tedesco e Musolino

ll Sottosegretario, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, è stato ricevuto a Molo Vespucci in un colloquio nel quale il presidente Pino Musolino ha illustrato i programmi a breve e medi termine dell'ente

Il sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni ha incontrato questa mattina il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino. Il Sottosegretario, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, è stato ricevuto a Molo Vespucci in un colloquio nel quale il presidente Musolino ha illustrato i programmi a breve e medi termine dell’ente. Battistoni si è reso disponibile a collaborare quanto prima per un territorio “che amo, conosco e vivo quotidianamente”. Nella mattinata il sottosegretario aveva incontrato a Palazzo del Pincio il sindaco Ernesto Tedesco, gli assessori di Forza Italia De Paolis, Napoli, Barbieri e i consiglieri Boschini, Iacomelli e Perello ed è stato partecipe al convegno organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio sul progetto orti sociali realizzato in collaborazione con Asl,Comune e Tenuta del Gattopuzzo alla presenza del Vescovo Ruzza.

Sempre nel corso della giornata Battistoni ha incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Francesco Thomas. “Ringrazio il sottosegretario nonché amico Francesco Battistoni di aver fatto a Civitavecchia la sua prima visita ufficiale. Segno dell’attenzione che il governo ha nei nostri confronti, spero che la collaborazione storica con Francesco si intensifichi anche grazie a questo importante e oneroso compito che ha iniziato a ricoprire” ha dichiarato Emanuela Mari.