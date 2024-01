“Il sindaco Tedesco sembra rifiutarsi di usare le parole resistenza, lotta di liberazione e antifascismo”

“Bella Ciao” è divisiva solo se sei fascista. Ed essere fascista deve essere molto brutto.

Si prendano le distanze, in modo chiaro e fermo, dai fatti della commemorazione di Acca Larentia, e da chi era presente. Perché l’apologia di fascismo è un crimine. Crimine ripetere slogan, canti e gesti fascisti. Perché il fascismo è stato il punto più basso della storia delle italiane e degli italiani. E invece la storia di chi canta “Bella ciao” è la storia della Democrazia, della scelta repubblicana e della Costituzione Italiana. Lo ricordi anche il Sindaco Ernesto Tedesco, “Bella Ciao” non è un canto di parte, ma il canto di tutti coloro che credono nei valori democratici, repubblicani e della Costituzione Antifascista nata dalla Resistenza. Lo ricordi bene, perché in ogni occasione pubblica il primo cittadino sembra rifiutarsi di usare la parola Resistenza, Lotta di Liberazione, antifascismo. Come se avesse un ragno in gola la parola, quella parola, non esce. Le ardite