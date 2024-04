Il sindaco Tedesco e la consigliera Attig: “Adsp, soddisfazione per il sì all’accordo di secondo livello”

“Esprimiamo soddisfazione per l’esito favorevole della votazione sull’accordo di secondo livello per i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale. È il riconoscimento delle giuste rivendicazioni che lavoratori e organizzazioni sindacali avevano espresso e al quale abbiamo contribuito come Amministrazione comunale, dando un chiaro mandato affinché il Comitato di gestione desse il suo sì all’intesa raggiunta, nell’interesse del buon funzionamento dell’ente e di chi vi opera quotidianamente con grande professionalità”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, e la consigliera delegata alle problematiche del Lavoro, Fabiana Attig.