Il sindaco scrive a Governo e Regione: “Su phase out servono cronoprogramma e misure attuative”

La lettera del sindaco Piendibene al Governo e alla Regione.

Signori Ministri, Signor Presidente, Signora Vicepresidente, ritengo necessario ricostruire per iscritto, secondo la successione degli eventi, i passaggi che hanno condotto alla situazione di grave criticità in cui oggi si trova la città di Civitavecchia. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza l’urgenza di assumere decisioni concrete e definitive. Enel ha dichiarato che i gruppi della centrale di Torrevaldaliga Nord si sono fermati il 31 dicembre 2025. Alla stessa data è giunta a scadenza la convenzione che accompagnava economicamente il territorio ospitante e, con essa, in ragione della programmata chiusura, sarebbero venuti meno i ristori economici destinati al comprensorio. La conseguente contrazione delle risorse nei bilanci pubblici ha imposto agli Enti di riprogrammare le proprie attività, con effetti sulle coperture finanziarie e sulla capacità di investimento. Preso atto delle iniziative del Governo e di Enel che hanno determinato il mantenimento della centrale in una condizione di operatività ridotta, sebbene il gestore ne sostenga, l’inattività, questa Amministrazione ritiene necessario evidenziare che, se la centrale non produce più energia, occorre chiarire tempi e condizioni per rendere disponibili le relative aree a nuovi insediamenti. Era, del resto, questa la prospettiva indicata dallo stesso gestore, che, con istanza del 28 giugno 2024, aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva delle unità TN2, TN3 e TN4. Il Governo ha fatto propria questa prospettiva e ha avviato su tale presupposto il percorso di reindustrializzazione, al quale il Comune ha partecipato con continuità, senza mancare ad alcuna convocazione. In sede ministeriale si sono tenuti il Comitato per la riconversione delle aree della centrale il 25 luglio 2024, il sub-Comitato di coordinamento il 22 ottobre 2024, il gruppo di lavoro tecnico di affiancamento al Comitato il 9 dicembre 2024, l’incontro sul phase-out dell’impianto il 7 febbraio 2025, la riunione tecnica sulla riconversione il 5 marzo 2025 e il Comitato per la riconversione il 12 novembre 2025. Parallelamente, è stata avviata la consultazione pubblica sulle manifestazioni di interesse, la cui istruttoria è stata affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, e nel settembre 2025 è stato convocato il tavolo ministeriale per l’esame delle proposte. Nel gennaio 2026 è stata nominata Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia l’On. Roberta Angelilli. Questa Amministrazione ha accolto positivamente la nomina, proseguendo la propria partecipazione e collaborazione ai tavoli promossi. Si sono tenuti il tavolo tecnico dell’11 febbraio 2026, quelli sulla reindustrializzazione del 20 febbraio e del 15 marzo, quello del 27 aprile sulla manifestazione di interesse relativa alle aree e i due incontri dedicati all’ex parco serbatoi del 24 luglio e del 15 settembre. Un ulteriore tavolo di aggiornamento sull’iter delle aree di espansione degli insediamenti produttivi è convocato per il 30 ottobre. In questa fase, la Regione Lazio ha messo a disposizione del territorio lo strumento della Zona Logistica Semplificata, con una nuova perimetrazione che ha portato a circa trecento ettari le superfici interessate. È uno strumento che questa Amministrazione considera utile e alla cui definizione ha contribuito. Tuttavia, una parte delle aree ricomprese nel perimetro non ha destinazione industriale. Per questa ragione, l’Amministrazione ha formalmente richiesto l’attivazione dell’accordo di programma previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000, quale strumento per affrontare tempestivamente il problema della destinazione agricola di una parte consistente delle aree incluse nella ZLS. A tale richiesta, ad oggi, non è pervenuta risposta né risulta avviato il relativo procedimento. Nel frattempo, il quadro di riferimento è mutato. La permanenza dell’impianto in condizione di riserva, motivata da esigenze di sicurezza energetica nazionale, è stata annunciata e più volte confermata in sede politica. L’articolo 5-bis del decreto-legge n. 21/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, ha differito al 31 dicembre 2038 il termine di cessazione dell’operatività delle centrali a carbone in esercizio. Il nulla osta alla messa fuori servizio richiesto dal gestore nel 2024 non è stato rilasciato. Di conseguenza, l’impianto non può considerarsi dismesso e le sue aree restano funzionali alle attività della centrale, risultando allo stato indisponibili per gli interventi di riconversione ipotizzati. Il gestore, tuttavia, non fornisce riscontri adeguati né al Comune di Civitavecchia né alle altre Amministrazioni del comprensorio, richiamando la condizione di riserva dell’impianto. Nella risposta alla richiesta dei Comuni non ha indicato tempi per lo smantellamento né per la disponibilità dei suoli, ha escluso le verifiche interne richieste e ha dichiarato esauriti gli impegni assunti con la convenzione del 2008. Poiché tale convenzione riguardava l’intero comprensorio, la richiesta di dare seguito agli impegni assunti non è un’iniziativa isolata di Civitavecchia: i Consigli comunali di Civitavecchia, Tarquinia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e Monte Romano, riuniti in seduta congiunta, l’hanno approvata all’unanimità, con il concorso di maggioranze e opposizioni. Al contempo, l’impianto continua a essere oggetto di manutenzione come una struttura operativa: nell’ottobre 2025 il gestore ha proposto alle associazioni imprenditoriali del territorio il rinnovo, fino a tutto il 2026, dei contratti con le piccole e medie imprese metalmeccaniche locali, prevedendo il mantenimento dei livelli occupazionali. Al di là del tema delle compensazioni, Civitavecchia deve affrontare esigenze essenziali e non più rinviabili. Occorrono aree industriali effettivamente disponibili e un quadro concreto delle opportunità di investimento. E quindi indispensabile definire con un atto formale la destinazione e la disponibilità dei suoli del gestore, assicurando al contempo che il perimetro della Zona Logistica Semplificata comprenda superfici realmente utilizzabili. Per la porzione ricadente nell’ex parco serbatoi, il cosiddetto Bosco Enel, già oggetto dei tavoli tecnici del 24 luglio e del 15 settembre, questa Amministrazione ha individuato terreni sostitutivi da inserire nel perimetro e ne chiede il formale recepimento. Si richiede inoltre la trasmissione dell’elenco e del contenuto delle manifestazioni di interesse presentate, con l’indicazione dei soggetti proponenti, dei fabbisogni di superficie, delle destinazioni richieste e delle ricadute occupazionali dichiarate. Si tratta di informazioni essenziali per definire una strategia di insediamento industriale, che a oggi non sono state trasmesse a questa Amministrazione. È altresì indispensabile una risposta sull’accordo di programma. La sua attivazione è già stata richiesta nelle sedi ministeriali e viene qui formalmente sollecitata: il Comune di Civitavecchia dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad aderirvi e si impegna a rispettare i termini previsti dalla normativa per gli adempimenti di propria competenza. Occorre, infine, un piano di transizione per la città, corredato da un cronoprogramma che definisca quando le aree saranno disponibili, quali insediamenti potranno essere realizzati, con quali risorse e con quali ricadute occupazionali. Solo in questo modo una città di cinquantamila abitanti potrà programmare i propri bilanci e il proprio futuro, senza restare subordinata a decisioni sulle quali non ha potere di intervento. Chiedo pertanto al Governo di chiarire formalmente quale percorso intenda adottare: se procedere verso la cessazione delle attività della centrale di Torrevaldaliga Nord e la conseguente disponibilità delle aree per la riconversione, oppure, qualora l’impianto debba rimanere operativo in ragione delle previsioni del decreto-legge n. 21/2026, che hanno differito al 31 dicembre 2038 il termine di cessazione dell’operatività delle centrali a carbone definire fin d’ora un percorso di progressiva uscita dall’attività, articolato in tappe intermedie e scadenze verificabili, che consenta al territorio di giungere al 2038 con un processo di riconversione industriale concretamente avviato. Ogni mese trascorso senza una decisione chiara sottrae al territorio opportunità di lavoro, investimenti e capacità di programmazione. Nel contempo, al Comune di Civitavecchia viene imputata un’inerzia che non gli è riconducibile e alla quale non può porre autonomamente rimedio, trovandosi di fronte a indirizzi e determinazioni non ancora coerentemente definiti tra Governo e gestore. Il Comune ha adottato gli atti di propria competenza, ha partecipato a tutte le convocazioni e continuerà a garantire piena collaborazione. Si chiede, pertanto, che alle interlocuzioni sin qui svolte seguano determinazioni formali, un cronoprogramma certo e l’individuazione delle responsabilità attuative, affinché la reindustrializzazione del territorio possa tradursi in interventi effettivi e termini certi. Resto a disposizione per ogni necessario approfondimento e confido in un sollecito riscontro istituzionale alle richieste formulate.

Con i migliori saluti, Il SindacoDott. Marco Piendibene