Nella tarda mattinata di oggi il Sindaco Marco Piendibene ha firmato il decreto di nomina dei componenti la nuova Giunta Comunale. L’incarico di Vice Sindaco è stato affidato alla prof.ssa Stefania Tinti, insieme alle deleghe relative a cultura e pubblica istruzione. Gli altri Assessori sono Pietro Alessi, Patrizio Scilipoti, Stefano Giannini, Maria Antonietta Maucioni, Florinda Tuoro e Vincenzo D’Antò. Firmando per accettazione, in base a quanto disposto dall’articolo 64 del Testo Unico degli Enti Locali, i neo assessori Scilipoti e D’Antò, cessano dalla carica di Consigliere. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio Comunale si procederà pertanto alle relative surroghe, con l’ingresso dei consiglieri Albertina Cottuno e Giancarlo Cangani.

La Giunta comunale come segue:

1. Tinti Stefania nata a Civitavecchia il 23/09/1957 con delega a Pubblica Istruzione e Cultura

e nello specifico:

◦ Politiche per l’istruzione e la formazione;

◦ Cultura;

◦ Consorzio universitario;

◦ Gemellaggi culturali;

◦ Nidi e scuole dell’infanzia;

◦ Mensa e trasporto scolastico;

2. Alessi Pietro nato a Civitavecchia il 07/03/1957 con delega a Attività Produttive, Turismo,

Lavoro e Personale e nello specifico:

◦ Politiche del lavoro e della buona occupazione;

◦ Attività produttive legate al porto e al sito energetico;

◦ Attività economiche primarie – agricoltura e pesca;

◦ Rapporti con ENEL;

◦ Politiche del personale;

◦ Rapporti con le OOSS e contrattazione decentrata;

◦ Sicurezza sul lavoro;

◦ Turismo e marketing territoriale, con riferimento alle politiche del lavoro, parco termale,

Frasca, spiagge, Forte Michelangelo;

◦ Politiche del lavoro legate al mare;

◦ Rapporti con il Consiglio Comunale;

3. Scilipoti Patrizio nato a Civitavecchia il 20/02/1981 con delega ai Lavori Pubblici e

Sviluppo e nello specifico:

◦ Progettazione e realizzazione OOPP;

◦ Gestione e manutenzione immobili comunali, impianti sportivi, edilizia scolastica e

logistica;

◦ Parcheggi pubblici e privati;

◦ Servizi tecnici alla città, infrastrutture per la viabilità, scavi, pubblica illuminazione;

◦ Espropri, difesa e sicurezza del suolo;

◦ Decoro urbano;

◦ Protezione Civile;

◦ Sviluppo;

4. Giannini Stefano nato a Reggio di Calabria il 13/08/1982 con delega all’Ambiente e nello

specifico:

◦ Politiche Ambientali;

◦ Igiene urbana, gestione e trattamento rifiuti;

◦ Arredo e verde urbano;

◦ Servizi cimiteriali;

◦ Canile municipale;

◦ Rapporti con l’Osservatorio Ambientale;

◦ Demanio marittimo, con riferimento alle concessioni e le autorizzazioni delle spiagge ed

interventi sul demanio marittimo;

◦ Concessioni minerarie;

◦ Pulizie fossi e canali;

◦ Tutela idrogeologica del territorio;

5. Maucioni Maria Antonietta nata a Corigliano Calabro il 05/02/1958 con delega ai Servizi

alla Persona e Socio-assistenziali e nello specifico:

◦ Servizi sociali;

◦ Politiche per la casa;

◦ Politiche di tutela per minori e famiglie;

◦ Diritti degli adolescenti;

◦ Centro sociali polivalenti;

◦ Rapporti con le associazioni del terzo settore, comunità di volontariato e organismi

pastrorali;

6. Tuoro Florinda nata a Torre del Greco il 16/10/1975 con delega ai Servizi Finanziari e

Partecipate e nello specifico;

◦ Bilancio;

◦ Rendiconto di gestione e programmazione economico finanziaria;

◦ Tributi e imposte locali;

◦ Economato;

◦ Controllo sugli equilibri finanziari e controllo analogo;

◦ Indirizzo economico finanziario delle partecipate;

7. D’Antò Vincenzo nato a Portici il 19/05/1973 con delega a Sviluppo e Pianificazione del

Territorio e nello specifico:

◦ Pianificazione Urbanistica, ivi inclusi PIP e PEEP;

◦ PRG – Attuazione del Comprensorio Turistico Termale;

◦ Toponomastica;

◦ Usi civici;

◦ Commercio e gestione aree produttive;

◦ SUAP;

◦ Attività commerciali e artigianali;

◦ Politiche del commercio su aree pubbliche.

All’Assessore Tinti Stefania viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale