Il Sindaco Giulivi chiude al pubblico la casa di riposo Marchesa Ferrari

Aumentano i casi e a Tarquinia si è ritenuto pertanto disporre immediate e ulteriori misure per evitare il diffondersi del contagio

epidemiologico nel territorio e preservare altresì la tutela della salute degli ospitie del personale della struttura in questione, preso atto anche che il T.O.C. della ASLVT2 ha segnalato casi di positività all’interno di una delle strutture presentisul territorio.

Con ordinanza sindacale n 39 il Sindaco di Tarquinia dispone alla Casa di Riposo Istituto Marchesa Ferrari, sulla base delle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo:

1. di procedere alla creazione di un’area COVID-19 all’interno della struttura, completamente isolata ed adeguatamente fornita

diservizi igienici, provvedendo cosìalla separazione degli ospiti risultanti positivi,asintomatici o paucisintomatici, da coloro

che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria, previste per le cure

intermedie e dovranno essere accuditi da personale dedicato ed in abbigliamento di bio-contenimento;

2. il divieto diaccogliere nuovi ospitiall’interno della struttura;

3. il divieto di dimissione di ospiti senza il previo parere favorevole del SISP della ASLVT2 e con obbligo dell’effettuazione di

tampone naso faringeo nei tre giorni precedenti l’uscita;

4. l’obbligo disanificazione dei localialmeno una volta al giorno;

5. i percorsi degli ospiti positivi non devono mai incrociarsicon quelli degli ospiti negativi;

6. il divieto delle visite parentali. Resta inteso che la struttura deve garantire un’informazione costante ai familiari circa le

condizioni dell’ospite e l’andamento del trattamento sanitario;

7. le condizionicliniche degli ospiti devono essere monitorate almeno due volte al giorno. I parametri vitali degli ospiti rilevati.

