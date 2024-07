Il sindaco Francesco Sposetti alla Cittadella di Semi di Pace

Riceviamo e pubblichiamo. Gradita visita quella del nuovo Sindaco del Comune di Tarquinia alla Cittadella, sede centrale dell’associazione Semi di Pace. Nel giorno in cui è operativo il servizio dell’Emporio Solidale, il dott. Francesco Sposetti vuole testimoniare attenzione, da parte dell’amministrazione, per il costante impegno di Semi di Pace verso le fasce più fragili della popolazione. L’associazione sta celebrando 44 anni dalla sua fondazione, un lungo camino di prossimità che partendo da Tarquinia si è poi radicato anche in altre città italiane e in vari paesi del mondo.

Crediamo che con la nuova amministrazione locale ci sia la possibilità concreta di collaborare per l’attuazione di quanto previsto dalla riforma del terzo settore, che auspica tavoli di lavoro per attività di co-programmazione e co-progettazione.

Amministrazioni pubbliche ed associazioni che insieme possano attuare nuovi strumenti di cooperazione più efficaci ed adeguati per affrontare le sfide delle problematiche sociali e quindi contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini più bisognosi di attenzioni e cure.

Ringraziamo il Sindaco Francesco Sposetti per aver dimostrato la disponibilità e la determinazione ad inaugurare un nuovo corso di dialogo, di partecipazione e di fattiva intesa per il bene di tutta la comunità cittadina. Semi di Pace.