Il semaforo di Campo dell’Oro torna in funzione: “Era spento per mancanza di elettricità, non per un guasto”

“Il semaforo di Campo dell’Oro era spento per mancanza di elettricità, non per un guasto”. Lo comunica il consigliere comunale del M5stelle e delegato ai rapporti con la Polizia Locale, Flavio Fustaino. In passato lo stesso semaforo a tratti lampeggiava durante la notte. “C’era un problema di settaggio della scheda, è un dispositivo nuovo e necessita del periodo di cablaggio necessario”.