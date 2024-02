“Il sagrato della chiesa dei Santi Liborio e Vincenzo Strambi è più ricco grazie alla statua di Chenis”

“Il sagrato della chiesa dei Santi Liborio e Vincenzo Strambi è da oggi più ricco, grazie alla restaurata statua dell’amato vescovo Carlo Chenis. Il riposizionamento dell’opera in bronzo, voluto da monsignor Gianrico Ruzza, va nel segno di quella riqualificazione delle periferie che durante gli ultimi quattro anni l’amministrazione ha portato avanti con forza, proprio come a San Liborio, portando servizio laddove non c’erano neanche lampioni e marciapiedi.