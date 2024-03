Il Rugby Civitavecchia ko a Firenze contro Unione Rugby

Sconfitta esterna per il Rugby Civitavecchia a Firenze, sul campo dell’Unione Rugby con il punteggio di 40-36. Tanto amaro in bocca per gli ospiti per una partita che poteva essere portata a casa con un filo di attenzione e concentrazione in più. I biancorossi hanno “regalato” agli avversari almeno 15 punti. Tutte le mete sono state costruite con forza e volontà. La gara è stata giocata con tanta intensità e agonismo, con i biancorossi che hanno comunque dato il massimo in campo. Due punti portati a casa per il bonus difensivo e le cinque mete realizzate. Ora sarà necessario rimboccarsi le maniche e tirare fuori tutto il grande potenziale della squadra.

Il tabellino.

Firenze, Stadio Marco Polo – domenica 10 marzo 2024

Serie A gir. 3 – XVII giornata

Unione Rugby Firenze v Civitavecchia R. Centumcellæ 40—36 (16–12)

Marcatori: p.t. 1’ m. Artal tr. Chiti (7-0); 9’ cp. Chiti (10-0); 24’ cp. Chiti (13-0); 30’ m. Duca tr. Susperregui (13-7); 31’ cp. Chiti (16-7); 39’ m. Santoro (16-12); s.t. 44’ m. Moreno tr. Susperregui (16-19); 50’ cp. Chiti (19-19); 52’ m. Artal tr. Chiti (26-19); 59’ cp. CIV (26-22); 61’ m. Moreno tr. Susperregui (26-29); 70’ m. Artal tr. Chiti (33-29); 80’ m. Gatta tr. Chiti (40-29); 80’+2 m. Castelnuovo tr. Susperregui (40-36);

Unione Rugby Firenze: Biagini T.; Lo Gaglio P. (80’ Venturi), Di Puccio (62’ Lo Gaglio F.), Menon (c), Bastiani (1’ Mattoccia); Chiti, Gomez Artal; Baggiani (80’ Formigli), Burattin (70’ De Castro), Gatta; Pracchia, Cozza (48’ Touires); Trechas, Gozzi (77’ Manigrasso), Vicerdini (48’ Biagioni).

All. Luigi Ferraro, Daniel Lo Valvo

Civitavecchia R. Centumcellæ: Alegiani; Santoro, Vender, Vella, Levantaci (71’ Tremulo); Susperregui, Robazza (71’ Borgna); Duca (c), Asoli, Auriemma; Manuelli (64’ Fraticelli), Bollo; Moreno (64’ Cusimano), Castelnuovo, Nicita (71’ Tichetti.

A disposizione: Battaglini, Centracchio, Simeone.

All. D. Lo Greco, S. D’Angelo

Arb. Alberto M. Pellegrino (RE)

AA1 C. Castagnoli (Li) AA2 M. Cennini (Pg)

Cartellini: ;

Calciatori: Chiti (Unione Rugby Firenze) tr. 4/4 cp. 4/4; (Civitavecchia R. Centumcellæ) tr. 4/5 cp. 1/1;

Note: pomeriggio primaverile, circa 19°. Campo in sintetico.

Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Firenze 5; Civitavecchia R. Centumcellæ 2

Player of the match: Juan Eusebio Gomez Artal (Unione Rugby Firenze)