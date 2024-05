Il Rugby Civitavecchia chiude la stagione contro Roma Olimpic Club

Finire con il sorriso una stagione comunque avvincente. Una partita che, sebbene non ci siano motivazioni di risultato decisive per i biancorossi, ha comunque dei contorni importanti per il roster civitavecchiese.

La società vuole concludere nel miglior modo possibile l’annata da un lato e archiviare con una bella prestazione la prova deludente di domenica scorsa al “Moretti della Marta” contro Afragola Napoli. Un ko arrivato al termine di una gara sottotono da parte del Rugby Civitavecchia, in particolar modo nella prima parte dell’incontro.

Una falsa partenza da evitare assolutamente, se si vuol provare a fare il colpaccio nella Capitale. Il prossimo avversario dei biancorossi occupa la sesta posizione in classifica a quota 54 punti. I civitavecchiesi inseguono a sei punti di distanza dalla settima piazza.

“I ragazzi sono pronti e motivati a disputare un’ottima partita – fanno sapere dallo staff tecnico – non è ancora tempo di fare bilanci e di dare giudizi. Cerchiamo di chiudere nel modo migliore, poi tireremo le somme sulla stagione giocata. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi una settimana fa contro Napoli e avere un approccio diverso, perché se cedi 17 punti all’inizio poi è difficile tornare a galla in questo campionato”.

Fischio d’inizio domenica alle 15,30 presso il Centro sportivo Renato Speziali. Arbitra il signor Daniele Vagnarelli di Milano, gli assistenti saranno Andrea Miano di Catania e Fabio Moretti di Perugia.