Settant’anni di attività al servizio della comunità celebrati con una grande festa, ma soprattutto con un importante risultato benefico. È questo il bilancio della quarta edizione de “La Notte delle Meraviglie”, il Gran Galà organizzato venerdì 20 novembre dal Rotary Club Civitavecchia, presieduto dall’Avv. Antonio Maria Carlevaro. Grazie alla partecipazione di imprenditori, professionisti, sponsor e benefattori, l’iniziativa ha permesso di destinare 10.000 euro a finalità solidali: 7.000 euro all’Associazione I Colori della Vita ODV, impegnata nel sostegno all’Hospice “Carlo Chenis” di Civitavecchia, e 3.000 euro alla Rotary Foundation, che promuove progetti umanitari in tutto il mondo. La suggestiva cornice del Ristorante Esterina ha accolto gli ospiti con un Red Carpet e un servizio fotografico dedicato. A rendere ancora più significativa la ricorrenza, la presenza di Poste Italiane, che ha predisposto una postazione filatelica con uno speciale annullo commemorativo del 70° anniversario del Club, grafica realizzata dalla dottoressa Letizia Bernardini.

Il programma ha alternato intrattenimento e momenti di grande intensità emotiva. Particolarmente toccanti le testimonianze del Dott. Alexander Rudzy, Presidente dell’Associazione I Colori della Vita, e di Imma Cuomo, caposala dell’Hospice “Carlo Chenis”, che ha condiviso esperienze e storie legate all’assistenza dei pazienti oncologici.

È intervenuta anche la Prof.ssa Maria Letizia Beneduce, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, portando i saluti del Sindaco ed esprimendo apprezzamento per una manifestazione che segue fin dalla prima edizione. Per la Rotary Foundation hanno portato il loro saluto il Dott. Giulio Bicciolo e l’Avv. Sabrina Pizzicaria.

Spazio anche all’impegno per la tutela degli animali, con il riconoscimento “Una voce per gli animali”, conferito ad Andrea Roncato e Nicole Moscariello. A consegnare il premio è stata la veterinaria civitavecchiese Dott.ssa Carlotta Foschi. Sul fronte artistico, il pubblico ha applaudito lo spettacolo di Maurizio Mattioli, del Maestro Alberto Laurenti e della band ufficiale di Franco Califano, protagonisti di un coinvolgente omaggio musicale al grande cantautore romano. Tra interpretazioni emozionanti, momenti di comicità e brani trascinanti, gli ospiti hanno cantato e ballato, contribuendo a creare un clima di autentica festa.

Grande attenzione anche alla proposta gastronomica, affidata allo Chef pluripremiato Raffaele De Mase, mentre il dessert è diventato uno spettacolo dal vivo grazie al Pastry Chef Giuseppe Amato, insignito nel 2021 del riconoscimento di miglior pasticcere al mondo per la ristorazione, che ha realizzato una sua creazione davanti ai presenti. Il Presidente Antonio Maria Carlevaro ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, ringraziando i soci, il direttivo, gli artisti e quanti hanno contribuito all’organizzazione, sottolineando il valore di un anniversario celebrato attraverso un gesto concreto di vicinanza al territorio.

Il contributo degli sponsor. Fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo benefico è stato il sostegno delle numerose realtà imprenditoriali e professionali che hanno aderito all’iniziativa.

Il Rotary Club Civitavecchia rivolge un sentito ringraziamento a:

ESTERINA RISTORANTE • STUDIO LEGALE CARLEVARO dal 1898 • THE COFFY WAY • HOTEL SAN GIORGIO • ACQUASTREAM • SOGEPA • COOPERAZIONE DEI PILOTI DEI PORTI DI ROMA • DCS COSTRUZIONI • GIOIE SABA – COMPRO ORO E ARGENTO • ELLEMME ARREDAMENTI • MOVISUD • LV TRAVEL AGENZIA VIAGGI • GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO • FRANCESCA MORONI DEMOLIZIONI • SARA ASSICURAZIONI – Agenzia Antonello Rambotti • SFOGLIALIBRO • TERMINAL COLOSSEUM • ASSOCIAZIONE LA GOCCIA • CANTINA LUNGAROTTI • PHOTOGRAPHER ANDRIY MONUS • FARMACIA VARTULI.

La quarta edizione de “La Notte delle Meraviglie” conferma così la capacità del Rotary Club Civitavecchia di coinvolgere il tessuto economico e sociale della città attorno a obiettivi condivisi. Un anniversario importante, celebrato non soltanto con una serata di successo, ma con 10.000 euro destinati a trasformarsi in aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.