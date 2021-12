“Il risveglio”, esce il nuovo singolo del giovane cantautore civitavecchiese Carrubba

Esce il 9 dicembre, vale a dire oggi Il risveglio, il nuovo singolo del giovane cantautore civitavecchiese Luca Carrubba, brano che anticipa il nuovo EP dell’artista prossimo all’uscita. «Il Risveglio – racconta l’artista – volevo fosse la canzone più elevata, la descrizione di un momento, che ogni giorno sembrava sempre più lontano. La ripresa di tutto quello che per ventitré anni ho reputato semplicemente quotidianità. Il culmine di un viaggio. Il finale grintoso di chi ha dato una dolce buonanotte a tutto, passando per i mostri e le paure che solo la notte sa regalare. Superando la neutralità dell’alba, pretendendo luce, salvezza. Durante il periodo di registrazione penso che ogni musicista e tecnico abbia messo del proprio su questa canzone: ci accomunava questa la voglia di risveglio da un incubo che aveva messo a dura incertezza ogni sacrificio fatto negli anni precedenti».

BIOGRAFIA. Luca è un cantautore emergente classe 98’, anima votata alla sensibilità e alla poesia, giovane dardo infuocato lanciato contro l’obiettivo di sempre: far conoscere la sua musica a più persone possibili. La musica, nella famiglia di Luca, ha costantemente nel tempo rivestito un ruolo importantissimo e affonda le radici nelle tradizioni familiari, imprimendo ritmo e armonia agli anni che lo vedono trasformarsi in un giovane uomo. Trasparente e generoso, nei suoi live riesce immancabilmente a conquistare il pubblico con la struggente innocenza di chi si esibisce per rispondere ad un’urgenza espressiva, veicolata dalla magia della sua voce: il suo timbro scalda e graffia, si attorciglia al cuore di chi ascolta e lo stringe forte. Ha partecipato al “Cultural’mente Covo Festival 19” grazie al quale ha potuto partecipare, successivamente, alla 25esima edizione del MEI Meeting di Faenza. Nel 2020 inizia a collaborare con Giordano Tricamo, batterista e produttore di orecchio fine e incrollabile ottimismo che lo segue come manager e lo conduce a produrre il suo nuovo EP, disponibile su tutte le piattaforme nel dicembre 2021. All’ EP, prodotto esecutivamente dallo stesso manager, apportano la “firma” stilistica i produttori “Joe & Luke” nel corso delle sessioni registrate e missate da Paolo De Stefani presso il “Railway’s Recording” di Civitavecchia e della masterizzazione curata da Giovanni Versari a “La Maestà studio”.