L'iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione delle scuole cittadine e nella campagna congiunta "Fai rumore, senza rispetto non è amore", promossa dai Comuni di Tarquinia, Monte Romano e Montalto di Castro

Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Tarquinia ha promosso questa mattina, nella Sala Consiliare, l’incontro “Il rispetto nella relazione”, rivolto agli alunni e alle alunne delle classi quinte della scuola primaria. L’iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione delle scuole cittadine e nella campagna congiunta “Fai rumore, senza rispetto non è amore”, promossa dai Comuni di Tarquinia, Monte Romano e Montalto di Castro. L’incontro è stato condotto dalla Dott.ssa Sabrina Pontani, psicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Valentina Biagini, psicologa, che hanno accompagnato le alunne e gli alunni in un dialogo semplice e partecipato sul valore del rispetto nelle relazioni, a partire da situazioni quotidiane di esclusione, mancata accettazione del “no” e bullismo.

Attraverso esempi vicini alla vita scolastica, i bambini e le bambine hanno riflettuto su come può sentirsi un compagno o una compagna esclusi da un gioco, sulla necessità di rispettare il corpo e le scelte altrui e sui danni che le prese in giro possono provocare. Il percorso ha invitato gli alunni e le alunne a riconoscere le emozioni legate all’esclusione — come tristezza, solitudine, insicurezza e sensazione di non avere valore — e a individuare comportamenti concreti di inclusione e solidarietà.

Altro momento focale è stato, inoltre, ribadire che dire “no” è un diritto di ciascuno e che il consenso va sempre rispettato, anche nelle piccole interazioni quotidiane.

L’incontro si è concluso con la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle quinte classi sul tema “Che cos’è il rispetto nella relazione”, i quali hanno dato voce alle loro riflessioni e al loro impegno nel costruire relazioni più attente, inclusive e rispettose.

“Educare al rispetto fin dalla scuola primaria significa dare alle alunne e agli alunni strumenti concreti per riconoscere le disuguaglianze, ascoltare i confini altrui e intervenire quando qualcuno viene escluso o ferito”, dichiara l’Assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Dott.ssa Sara Corridoni “Il rispetto non è un’astrazione: si costruisce ogni giorno, anche con piccoli gesti.”

Il Comune di Tarquinia, e in particolare il Sindaco Francesco Sposetti, ringrazia le scuole, le docenti, gli alunni e le professioniste coinvolte nell’iniziativa, confermando l’impegno a proseguire il percorso di educazione al rispetto, alla parità e alla prevenzione della violenza di genere. Il programma proseguirà nei prossimi giorni con un ulteriore incontro con le classi terze della scuola secondaria di primo grado e si concluderà sabato 28 novembre con la Camminata in Rosso “Fai Rumore”. Comune di Tarquinia.