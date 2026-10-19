Si chiama “IA: Illusione Artificiale” l’iniziativa in programma nella giornata di giovedì prossimo alla Cittadella della Musica, ideata e realizzata dall’associazione culturale La Bottega in collaborazione con il Comune di Civitavecchia. Una giornata di riflessione e informazione che punta a far riflettere sulla realtà che viviamo con un confronto sulle nuove generazioni e le sfide dell’era digitale. Presenti alla conferenza di presentazione dell’evento l’assessore alla cultura Stefania Tinti, il presidente dell’associazione La Bottega Gabriele Campagna e la vicepresidente Stefania Pace che sentiamo nell’intervista.

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