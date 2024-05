Il leader del Movimento 5 stelle, ex Presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte sarà a Civitavecchia il 27 maggio. Con ogni probabilità farà tappa al Ghetto, in piazza Fratti, per un incontro con attivisti ed elettori, oltre che ovviamente con il gruppo locale pentastellato.

I 5 stelle di Civitavecchia quindi giocano una carta pesante sul tavolo della campagna elettorale per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Conte è atteso soprattutto dal candidato sindaco Enzo D’Antò, sostenuto anche da Civitavecchia Popolare. La visita dell’ex Premier è finalizzata a dare slancio alle aspirazioni dell’ex assessore al commercio, al turismo e alla cultura.