Il Porto va in doppia cifra con le Ong, ieri sono sbarcati 50 migranti dalla Sea Watch

Prima Ong del 2024 per il Porto di Civitavecchia. E’ attraccata alla banchina 16, nel pomeriggio di ieri, la Sea Watch V, imbarcazione che ha fatto sbarcare 50 migranti, fra cui 5 minori non accompagnati. Come detto si tratta della prima nave ong che arriva nel 2024, la decima in tutto per quello che riguarda il sistema di accoglienza dello scalo marittimo laziale dopo le nove approdare nel 2023.