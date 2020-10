Il Porto perde i pezzi, lascia Grandi Navi Veloci. Addio alla linea con la Sicilia?

Da capire se arriverà nelle prossime ore l'ufficialità di questo passaggio che, se dovesse essere confermato, aprirebbe uno squarcio di inquietudine anche in chiave futura e in relazione ad altri traffici portuali

La linea Civitavecchia-Sicilia è stata soppressa. La notizia arriva da ambienti portuali ed è particolarmente allarmante per il Porto locale. Grandi Navi Veloci avrebbe cancellato le linee per la Sicilia, Termini Imerese e Tunisi, un colpo che sarebbe significativo alle dinamiche di rilancio dello scalo marittimo. Da capire se arriverà nelle prossime ore l’ufficialità di questo passaggio che, se dovesse essere confermato, aprirebbe uno squarcio di inquietudine anche in chiave futura e in relazione ad altri traffici portuali. Domani, martedì 20 di ottobre, conferenza stampa della Compagnia Portuale. Argomento? Verterà sulla necessità di discontinuità gestionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centro settentrionale su alcuni e gravi provvedimenti adottati dallo stesso Ente che di fatto hanno condannato il Porto di Civitavecchia”, si legge sull’invito. Parteciperanno il presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia, Enrico Luciani e il segretario territoriale della FILT CGIL, Alessandro Borgioni.