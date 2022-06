Il Pirgo torna balneabile, revocata l’ordinanza a causa dell’alga tossica

La misura è stata assunta a seguito di prelievo delle acque marine effettuate da Arpa Lazio: in particolare, è stato riscontrato che nel tratto di mare compreso fra l'anfiteatro della Marina e la Lega Navale la concentrazione di alga Ostreopsis Ovata risulta in fase di "Routine”

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato questa mattina la revoca dell’ordinanza che imponeva il divieto di frequentazione dell’arenile e di balneazione di alcune aree marine del territorio comunale. La misura è stata assunta a seguito di prelievo delle acque marine effettuate da Arpa Lazio: in particolare, è stato riscontrato che nel tratto di mare compreso fra l’anfiteatro della Marina e la Lega Navale la concentrazione di alga Ostreopsis Ovata risulta in fase di “Routine”. Pertanto, è decaduto Il divieto temporaneo di frequentazione dell’arenile e di balneazione, e viene altresì revocato il divieto di raccogliere e consumare molluschi se prelevati in corrispondenza dell’area in questione.