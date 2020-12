Il Pincio vuole rimettere in sesto le strade, pronti 2,5 milioni di euro

Il Comune di Civitavecchia si appresta a investire un bel gruzzolo per il rifacimento del manto stradale cittadino. Lo annuncia il sindaco Ernesto Tedesco. “Abbiamo appena acceso un mutuo da 2,5 milioni di euro, soldi destinati proprio per mettere in sicurezza alcune strade. Partendo dalle periferie per avvicinarci successivamente al centro cittadino. Tempistiche? Credo che i lavori inizieranno già entro il mese di febbraio”.