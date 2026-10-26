Il Pincio prepara i voucher natalizi, fino ad un massimo di 200 euro per nucleo famigliare

Il Comune ha approvato i criteri e delle modalità per la concessione dei “voucher natalizi 2026” a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Lo conferma una deliberazione di Giunta, nella quale vengono illustrate le dinamiche di assegnazione dei bonus. L’importo massimo del “buono spesa” sarà determinato dal numero dei componenti il nucleo familiare richiedente. Nel redigere le graduatorie, per stabilire le priorità, si seguirà il seguente ordine nuclei familiari con maggior numero di componenti e nuclei familiari con presenza di minori. Il bonus va da un minimo di 50 ad un massimo di 200 euro.