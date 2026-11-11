Il Pincio conferma: “L’Amerigo Vespucci a Civitavecchia dal 12 al 18 novembre”

Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia si prepara ad accogliere uno dei simboli più prestigiosi della tradizione marinara italiana. Da giovedì 12 a mercoledì 18 novembre, Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, farà sosta nel porto cittadino nell’ambito della Campagna 2026. Una presenza di grande prestigio per Civitavecchia, città da sempre profondamente legata al mare e alla propria identità portuale, che avrà l’opportunità di ospitare una delle unità navali più rappresentative del Paese, conosciuta e ammirata in tutto il mondo. L’Amerigo Vespucci, ambasciatrice dell’Italia e della cultura marinara italiana, rappresenta infatti un patrimonio di storia, di tradizione e di professionalità, capace di suscitare emozione ed interesse in visitatori di ogni età. Durante la permanenza in porto, la nave sarà aperta alle visite della cittadinanza, offrendo a residenti e turisti la possibilità di salire a bordo e di conoscere da vicino il veliero. Sono inoltre previsti momenti di incontro con le istituzioni, con le autorità locali, con gli studenti e con gli organi di informazione.

«Accogliere l’Amerigo Vespucci è motivo di grande orgoglio per Civitavecchia – dichiara l’assessore al Turismo Piero Alessi –. Parliamo di una nave che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo, un simbolo capace di raccontare la nostra storia, la nostra cultura e il profondo legame che unisce il nostro Paese al mare. Per una città come la nostra, che ha nel porto e nella propria identità marittima elementi fondamentali della sua storia e della sua vocazione, questa presenza assume un significato ancora più importante». «La sosta della Vespucci rappresenta anche una straordinaria occasione di promozione turistica e di valorizzazione del territorio. Eventi di questa portata contribuiscono ad accendere i riflettori sulla nostra città, rafforzandone l’immagine, nonché offrendo a cittadini e visitatori un’opportunità speciale per vivere il porto e per riscoprire le bellezze storiche, culturali e turistiche di Civitavecchia. Ringraziamo la Marina Militare per aver scelto il nostro porto e invitiamo tutti a cogliere questa occasione per visitare la nave e per vivere un’esperienza davvero unica», conclude Alessi.

Le visite a bordo saranno possibili da giovedì 12 a lunedì 16 novembre, dalle ore 14 alle ore 18, con un’unica variazione per sabato 14 novembre, quando l’accesso sarà consentito dalle ore 14 alle ore 17. Per raggiungere la nave non sarà consentito l’accesso con autovetture all’interno dell’area portuale. Chi arriverà in auto potrà lasciare il proprio veicolo presso l’area ex Feltrinelli, situata alle spalle della stazione ferroviaria cittadina. La nave sarà raggiungibile attraverso un percorso pedonale da Varco Vespucci, Varco Fortezza, Porta Marina e Porta Livorno. Sarà, inoltre attivo un servizio di trasporto via bus gratuito con fermata di fronte il molo Sardegna. La Marina Militare informa, infine, che, per le caratteristiche strutturali della nave, progettata in un’epoca in cui non erano previsti gli attuali accorgimenti in materia di accessibilità, sono presenti barriere architettoniche che non consentono l’installazione di rampe per l’accesso alle carrozzine. Per ragioni tecniche e di sicurezza, pertanto, l’accesso non può essere di norma garantito alle persone con difficoltà di deambulazione che necessitano di ausili quali sedie a rotelle. Comune di Civitavecchia.