Il Pincio apre alla rigenerazione urbana e al recupero edilizio della città

“L’ amministrazione comunale intende promuovere una ricognizione sul territorio comunale finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dalla LR 7/2017 in ambiti nei quali possa trovare applicazione la norma prevista dall’art. 2 “Programmi di Rigenerazione Urbana” e quella dell’art. 3 “ Interventi di Riqualificazione e Recupero Edilizio” della citata legge regionale. E’ stato perciò pubblicato il 30.05.2022 (e sarà consultabile per 90 novanta giorni) il bando relativo alla manifestazione d’interesse presso la pagina web del Comune http://www.comune.civitavecchia.rm.it/ all’albo pretorio, nella sezione avvisi”, lo riporta in una nota l’amministrazione comunale.