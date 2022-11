Il Pincio accelera sulle rotatorie, la giunta comunale ne finanzia altre due

Gli snodi riguardano via Lepanto, via Montanucci, via delle Sterlizie, e il parco Spigarelli

Viabilità e rotatorie, un binomio molto stretto da quando al timone del Pincio c’è l’amministrazione Tedesco. La giunta comunale ne finanzia altre due con la determinazione di ieri, “Lavori per la Realizzazione di n. 2 Rotatorie: 1. Intersezione Via Lepanto – Via A. Montanucci; 2. Intersezione Via delle Sterlizie – Ingresso Parco Yuri Spigarelli”. Il costo del progetto si aggira intorno ai 215 mila euro. E’ stato affidato all’architetto Aldo Junior Ferrari l’incarico per la redazione del “Progetto Definitivo – Esecutivo nonché per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori”. L’importo relativo ai lavori sarà finanziato attraverso devoluzione di mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Un progetto che era presente anche nel piano triennale delle opere pubbliche.