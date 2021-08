Il personale della Asl Roma4 premiato per la lotta al covid al Castello di Santa Severa

Un riconoscimento quanto mai meritato per lo staff che in questo ultimo anno e mezzo è sempre stato in prima linea nel fronteggiare l'emergenza legata alla pandemia. Camper itinerante a Santa Severa: sono stati somministrati 132 sieri con Moderna e 85 con J&J

Premiazione del personale della Asl Roma 4 per l’impegno profuso nella lotta contro il Covid 19. La location era quella del Castello di Santa Severa. Un riconoscimento quanto mai meritato per lo staff che in questo ultimo anno e mezzo è sempre stato in prima linea nel fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia. Presenti il direttore generale Cristina Matranga e l’assessore alla sanità regionale del Lazio Alessio D’Amato. Nel certificato di ringraziamento anche la dedica del presidente della Pisana Nicola Zingaretti.

Camper itinerante. Ieri intanto, sempre a due passi dal Castello di Santa Severa ha fatto capolino il camper itinerante per le vaccinazioni Johnson&Johnson e Moderna. Sono stati somministrati 132 sieri con Moderna e 85 con J&J.