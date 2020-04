Il Pd sull’Irpef: “Ci interessa solo scongiurare l’aumento delle tasse”

"Bene se la maggioranza manifesterà concretamente la volontà di cambiare idea ed operare per un bilancio che salvaguardi le fasce più deboli"

“Rispetto l’aumento dell’IRPEF riportato sulla documentazione ufficiale, non ci interessa sapere a chi attribuire la responsabilità, ciò che ci interessa è scongiurare l’aumento previsto da chi ha predisposto lo schema di bilancio. Bene se la maggioranza manifesterà concretamente la volontà di cambiare idea ed operare per un bilancio che salvaguardi le fasce più deboli e quelle più esposte all’emergenza sanitaria ed economica, su questo campo il PD continuerà a svolgere il ruolo di opposizione con senso di responsabilità così come ha fatto sino ad oggi”, lo dichiara il Pd di Civitavecchia.