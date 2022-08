Il Pd presenta i candidati di Camera e Senato. La Madia: “Moscherini mi ha offesa”

A margine della conferenza stampa ha tenuto banco un episodio raccontato dall'ex ministro Madia che ha confessato di essere stata offesa dall'ex presidente dell'Autorità Portuale Gianni Moscherini. "Mi ha offesa, assurdo che capitino certe cose. Forse per la destra questo linguaggio è normale, per noi no"

Sono stati presentati questo pomeriggio presso la sede di via Friuli i candidati di Camera e Senato del Pd. Senato plurinominale LAZIO-P02 Bruno Astorre, Camera plurinominale LAZIO-P01 Marianna Madia e Nicola Santarelli, Senato uninominale LAZIO-U01 Alessandro Mazzoli Camera uninominale LAZIO-U01 Linda Ferretti. In sede anche il segretario locale Piero Alessi e quello provinciale Rocco Maugliani. Diversi gli argomenti toccati, a livello nazionale e locale. Dal caro bollette alla transizione energetica, dai diritti civili alle ricadute del PNRR sul territorio. Ma a margine della conferenza stampa ha tenuto banco un episodio raccontato dall’ex ministro Madia che ha confessato di essere stata offesa dall’ex presidente dell’Autorità Portuale Gianni Moscherini. “Mi ha offesa, assurdo che capitino certe cose. Forse per la destra questo linguaggio è normale, per noi no”.

Solidarietà. “Abbiamo francamente le tasche piene dei continui show del consigliere comunale di Cerveteri, Gianni Moscherini, che evidentemente ha qualche problema personale con le donne. Prima gli insulti pubblici alle due candidate a sindaco di Cerveteri. Oggi le pesanti e sconcertanti offese in pubblico all’Onorevole Marianna Madia impegnata a Civitavecchia per la campagna elettorale in vista delle politiche del 25 settembre. Un atteggiamento patologico che non può essere tollerato. Mi chiedo cosa ne pensi la leader del partito di Gianni Moscherini, Giorgia Meloni. E se non ritenga di prendere posizione contro questo abominio. È assolutamente necessario stigmatizzare atteggiamenti sessisti e retrogradi come quelli di Moscherini. A Marianna Madia va tutto il mio sostegno anche se non ne ha assolutamente bisogno: è una donna forte, preparata e in gamba. Di gran lunga più del consigliere Moscherini”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. “Esprimo piena solidarietà alla deputata Maria Anna Madia per l’ignobile insulto ricevuto oggi dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gianni Moscherini, mentre si trovava a Civitavecchia per una giornata di campagna elettorale. Episodi del genere confermano quanto ci sia ancora da fare in questo Paese per raggiungere una parità di genere non solo formale ma sostanziale, anche nei comportamenti. Spero che il consigliere Moscherini abbia compreso la gravità e l’entità di ciò che ha proferito nei confronti dell’onorevole Madia e che possa presentare quanto prima le sue scuse”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regione di Italia Viva Marietta Tidei.