“Il Pd organizza l’evento Il territorio incontra l’Europa”

“Con l’evento “Il territorio incontra l’Europa, tornano gli incontri ”La politica al servizio dei cittadini”, organizzati dal nostro circolo PD. Parteciperanno all’incontro la eurodeputata PD Camilla Laureti, Resp. delle Politiche Agricole e alimentari, in prima linea anche nella recente protesta degli agricoltori e gli operatori locali. Queste iniziative hanno l’obiettivo di stimolare un confronto con i territori, ponendosi in ascolto con i cittadini, le associazioni, le imprese e le categorie.

Parleremo di Floricoltura, Agricoltura e Pesca con i diretti interessati per fare il punto sulle esperienze, gli obiettivi e le strategie di sviluppo di ciascun settore anche nell’ottica di un turismo sostenibile 365 giorni l’anno che offra ai turisti esperienze indimenticabili.

Per questo motivo abbiamo invitato rappresentanti di aziende agricole, floricoltori, produttori di cibo biologico, associazioni sportive, enti culturali e turistici al fine di creare un dialogo costruttivo e nuove sinergie che valorizzino le specificità uniche del nostro territorio.

Tuttavia, per poter continuare a godere di questi tesori naturali e garantire un futuro alle nuove generazioni, è fondamentale proteggere e valorizzare i nostri territori collinari e marini. Fondamentale è in questo senso l’informazione, la formazione e il sostegno che la politica può e deve dare, coinvolgendo le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e la comunità tutta per trovare soluzioni condivise e sostenibili a lungo termine.

Troviamoci perciò tutti insieme a Santa Marinella il 5 Aprile alle 17:30 al teatro “Flaminia Odescalchi” -Chiesa di San Giuseppe per discutere di progetti già esistenti, per raccogliere le informazioni sulle politiche europee e finanziamenti, per creare una rete di collaborazione tra operatori del settore e le istituzioni che sia di supporto per lo sviluppo sostenibile del territorio. PARTITO DEMOCRATICO S. MARINELLA – S. SEVERA.