Il Pd fa scudo intorno a Tidei dopo il caso hot, l’opposizione chiede un consiglio comunale aperto

I dem di Santa Marinella: "Un vortice mediatico dovuto in realtà solo alla diffusione non autorizzata di informazioni che nulla hanno a che vedere con la sua attività politica e amministrativa". Il Presidente del Consiglio Comunale dovrà procedere alla convocazione della seduta straordinaria aperta ai cittadini entro 20 giorni", afferma la consigliera comunale Alina Baciu

Riceviamo e pubblichiamo. La vicenda con cui nei giorni scorsi si è tentato di coinvolgere il Sindaco PD Pietro Tidei dimostra quali conseguenze la realizzazione e la diffusione incontrollate di intercettazioni penalmente del tutto irrilevanti possano produrre sul piano personale, famigliare, sociale e politico, confermando tra l’altro l’inadeguatezza della vigente disciplina al riguardo. Il nostro sindaco, rieletto con il pieno sostegno della cittadinanza al secondo mandato nelle ultime elezioni amministrative del maggio scorso, è ora al centro di un vortice mediatico dovuto in realtà solo alla diffusione non autorizzata di informazioni che nulla hanno a che vedere con la sua attività politica e amministrativa. Il Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella, che ha da subito manifestato la propria solidarietà al sindaco e alla sua Giunta attraverso la sua segretaria, conferma tutto il suo appoggio e sostiene la buona amministrazione del Comune, alla quale il Sindaco ha dedicato per decenni con ottimi risultati tutto il suo impegno politico, amministrativo e personale. Il Partito Democratico di Santa Marinella, riaffermando i principi di un’etica politica garantista, denuncia ogni tentativo da parte dell’opposizione, dei mezzi di informazione o dei canali social di usare a squallidi fini politici atti e materiali di inchiesta di nessuna rilevanza penale per il Sindaco, acquisiti peraltro in modo poco chiaro. Invita perciò gli iscritti e la cittadinanza a prendere le distanze compatti da ogni illecita strumentalizzazione di fatti privati a fini politici”. La segreteria e il direttivo del circolo Pd di Santa Marinella.

L’opposizione. Intanto la minoranza ha protocollato la richiesta di consiglio comunale aperto e straordinario. “Abbiamo offerto al sindaco e alla sua maggioranza la possibilità di spiegare alla cittadinanza quello che sta succedendo nel nostro Comune. Il Presidente del Consiglio Comunale dovrà procedere alla convocazione della seduta straordinaria aperta ai cittadini entro 20 giorni”, afferma la consigliera comunale Alina Baciu.