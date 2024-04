“Il Pd e la Gd presenti al parco della Resistenza per il 25 aprile”

Riceviamo e pubblichiamo. Mai come quest’anno è importante e necessaria per il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Santa Marinella e Santa Severa la celebrazione del 25 aprile, che si terrà al Parco della Resistenza alle 10 con la partecipazione del Sindaco, dei rappresentanti del Consiglio Comunale e dell’ANPI.

L’anniversario della liberazione dall’occupazione nazifascista e della fine del regime mussoliniano deve infatti ricordare a tutti noi quanto siano importanti le libertà civili e politiche di uno stato democratico, così faticosamente e dolorosamente conquistate nel 1945 con il sacrificio di tanti italiani protagonisti della Resistenza.

Siamo in un momento politico in cui purtroppo si fanno sempre più opachi e incerti gli spazi di libera espressione civile e politica. È un momento in cui l’attuale governo di destra controlla e restringe sempre più l’espressione di un pensiero libero e non omologato, cercando in tutti i modi di riscrivere in qualche modo la nostra storia con provvedimenti che limitano o censurano la comunicazione delle voci dissenzienti, anche nel servizio pubblico, come nel caso dello scrittore Antonio Scurati. Allo stesso modo si attacca e querela l’informazione giornalistica che mette in discussione l’attività del governo e dei suoi ministri, come nel caso delle inchieste del quotidiano “Domani” e delle posizioni del professore Luciano Canfora.

In un anno in cui si celebra anche l’anniversario della morte di Giacomo Matteotti, che ha pagato con la vita l’essersi opposto alle politiche mussoliniane che hanno poi portato all’instaurazione della dittatura, non possiamo non raccogliere e mantenere viva la sua eredità politica e morale che tanto ha significato innanzitutto per la lotta della Resistenza.

In questa direzione hanno i giovani innanzitutto il grande compito di raccogliere oggi questa eredità e di vigilare e combattere perché queste libertà non vengano, sia pure in modi apparentemente legali, mai più rimesse in discussione.

Santa Marinella ha il privilegio di poter festeggiare in modo particolare quest’anno anche i cento anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e i cinquanta dalla prima trasmissione radio, che proprio nella nostra città ha avuto luogo e che tanta parte ha avuto anche per la diffusione del libero pensiero durante e dopo la seconda guerra mondiale. Prendiamo anche questo anniversario come un ulteriore segno che deve spingerci ad impegnarci e lottare perché le libertà e l’assetto democratico del nostro stato, così come la nostra Costituzione, siano al sicuro da qualunque possibile revisione, e perché a questa ricorrenza non vengano negati dalle istituzioni l’importanza e lo spazio, anche politico, che essa merita.

Troviamoci tutti perciò giovedì 25 aprile alle 10 al Parco della Resistenza per testimoniare insieme il nostro impegno a ricordare i nostri caduti e a vigilare perché il loro esempio diventi in questo particolare momento storico anche il nostro. Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa.