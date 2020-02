Sono praticamente finiti i lavori al “Parco di Flavio” alla Marina. Tra oggi e domani sarà formalizzata la chiusura dei lavori e poi il parco giochi, grazie al lavoro assiduo e incessante dell’Associazione Flavio Gagliardini Onlus, e dedicato all’indimenticato Bomber, sarà pronto per l’inaugurazione ufficiale che ci sarà probabilmente la settimana prossima. Un grande progetto, reso possibile anche da chi sostiene l’Associazione, che diventerà di certo un luogo in cui tutti i bambini potranno divertirsi e giocare.

“Siamo veramente pronti! Per il prossimo fine settimana – spiegano dall’Associazione Flavio Gagliardini Onlus – tempo permettendo, inaugureremo tutti insieme il Parco di Flavio. Vi informeremo nel dettaglio sulla data e gli orari, ma vi anticipiamo che sara’ una grande festa! E intanto, per i tanti che in questi giorni ci hanno contattato per continuare ad aiutarci, vi ricordiamo come sostenerci….C’è ancora da fare ma il grosso è pronto per essere consegnato ai bambini di Civitavecchia. Quindi… a prestissimo per tutti i particolari!”