Il Palio di Allumiere scalda i motori: “Dopo due anni di stop l’evento della rinascita”

Due anni molto lunghi per un paese che fa della tradizione e degli eventi popolari uno dei suoi punti di forza. Oggi presso l’aula Nobile del Palazzo Camerale è stata presentata la 56esima edizione del Palio. Una manifestazione che, a causa della pandemia, manca dall’estate del 2019, anche per questo la marcia di avvicinamento, la gara è programmata per il 21 agosto, è più intensa del solito. A presentare il Palio il sindaco Luigi Landi, alla sua “prima” nel nuovo ruolo amministrativo, ma anche Tiziana Franceschini, presidente dell’associazione delle contrade, la delegata alla cultura Francesca Scarin, oltre alle ragazze giovani della Pro Loco. Grande attesa, anche per la Notte del Ciencio, in programma il 15 agosto, in una edizione dedicata a chi ha ideato l’evento, Riccardo Rinaldi. “Sarà il Palio del rilancio – afferma Landi – grazie ad un lavoro encomiabile da parte di tutti. La ripartenza non è stata semplice, ma abbiamo anche l’ambizione di portarlo sempre più in alto questo evento. Un ringraziamento va rivolto anche a chi ha lavorato per il corteo storico, alle sarte, agli sbandieratori”. “L’emozione sarà esplosiva – dichiara Tiziana Franceschini – quella di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale”. “Ringraziamo l’amministrazione per averci affidato l’incarico ed averci permesso di pianificare l’edizione della ripartenza, ringraziamo altresì le contrade e i loro presidenti per la preziosa collaborazione. Teniamo a fare i complimenti all’artista Simona Sestili per la potenza con cui è riuscita a raccontarci Riccardo, non voglio svelarvi altro a riguardo quindi vi inviato a scoprire questa meravigliosa opera d’arte il 15 Agosto alle ore 22”, hanno commentato le ragazze di Eureka.