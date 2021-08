Il Padellone di Civitavecchia parte a razzo, Ciaffi: “Grande affluenza e il clou deve ancora arrivare”

E’ iniziata alla grande la manifestazione de Il Padellone a Civitavecchia. L’oramai tradizionale frittura di pesce civitavecchiese servita sulla suggestiva terrazza di via Garibaldi alla Marina. I primi due giorni hanno fatto registrare una grande affluenza, come conferma la presidentessa della Pro Loco Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi: “Si, i numeri sono importanti. Appena apriamo arrivano i primi clienti. Penso che anche il caldo di questi giorni ci avvantaggia, la gente non ha voglia di restare a casa. Ci aspettiamo una crescita esponenziale per le giornate di sabato e domenica. A ferragosto ci sarà il clou con i fuochi d’artificio”. E una vista molto favorevole dalla terrazza.