Il Padel continua a sostituire il calcio, Ruggiero-Trebisondi coppia top

Con il calcio ancora sospeso, in attesa del Consiglio Regionale della Figc in programma venerdì mattina i giocatori continuano a cercare alternative per tenersi in forma. La coppia formata da Luigi Ruggiero, attaccante del Civitavecchia e Luigi Trebisondi, centrocampista del Santa Marinella, continua a dare spettacolo sui campi locali. Oggi alle 14 nuova sfida contro Luca Ferri e Roberto Aloisi.