Il nuovo presidente dell’Arsial Mario Ciarla in visita a Tarquinia

Nella mattinata di ieri Mario Ciarla, il nuovo Presidente dell’ARSIAL, si è recato presso

il Palazzo Comunale in colloquio con il Sindaco Alessandro Giulivi.

Nominato nell’ottobre del 2020, il nuovo Presidente dell’Agenzia Regionale per lo

sviluppo e l’innovazione dell’ Agricoltura nel Lazio è stato invitato al Palazzo comunale

e nella città di Tarquinia per discutere sui temi e i progetti che accomunano i due Enti

e le due amministrazioni.

“Siamo molto contenti di aver avuto la possibilità di conoscere personalmente il

nuovo Presidente. Una persona dalla grande esperienza amministrativa e politica, con

una visione moderna ed attuale del comparto che dovrà dirigere.

Sono certo che i progetti già intrapresi con vecchio il Presidente Rosati, che ringrazio

per il suo operato, avranno con lui una svolta strategica e Ciarla saprà accogliere al

meglio le sfide che gli si presenteranno.

I due Enti hanno da tempo creato forme stabili e durature di collaborazione per

rispondere ai numerosi bisogni del territorio, condividendo obiettivi e difficoltà.

Svolgere insieme determinati servizi, integrare le modalità e le procedure,

condividere strumenti di lavoro, infatti, sono certo può garantire maggiore efficacia

ed efficienza nell’erogazione dei servizi e delle informazioni.”- Dichiara il Sindaco

Giulivi al termine dell’incontro.