Il nuovo Mercato: 23 postazioni, quattro pensiline e nuova pavimentazione

Riceviamo e pubblichiamo. L’Amministrazione comunale illustra le scelte dell’intervento di riqualificazione del Mercato, che ha subito una revisione rispetto al progetto iniziale.

Le postazioni saranno 23. La modulazione tiene conto delle alberature esistenti e del muro archeologico rinvenuto durante gli scavi. Il basamento sarà conservato con un intervento di musealizzazione: le porzioni sotto il livello del terreno saranno ricoperte, la parte emergente resterà parzialmente visibile. Lungo il muro sarà realizzata una panchina che ne segue il tracciato, con sistemazione a prato delle aree circostanti e alberature collocate a debita distanza per tutelare il reperto.

Il progetto prevede inoltre quattro pensiline in acciaio zincato, una pavimentazione in travertino e una struttura per i servizi igienici. È prevista anche una miglioria: zincatura e bullonatura delle strutture direttamente in fabbrica, per migliorare qualità esecutiva e durabilità degli elementi metallici.

Per il Mercato del Pesce è previsto un intervento specifico di messa in sicurezza della struttura che non rientra nel progetto di Pazza Regina Margherita e non verrà eseguito con fondi PNRR.

“Dopo l’incontro con i mercatali il dialogo resta aperto,” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “Stiamo lavorando con gli uffici per recepire, laddove possibile, le loro richieste e contemporaneamente per portare a termine questa importante opera”

“L’impegno assunto va avanti: il progetto sarà portato a termine” afferma il sindaco Marco Piendibene.

Comune di Civitavecchia