La pioggia battente che si è scatenata ieri sera e stanotte su Civitavecchia ha provocato conseguenze anche all’area cantierizzata del mercato di piazza Regina Margherita. Una “piscina” di colore marrone imperversa all’interno del sito. Non sarà facile portare via tutta l’acqua piovana accumulatasi in quello spazio.
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Il nubifragio allaga l’area di cantiere del mercato di Piazza Regina Margherita
Una "piscina" di colore marrone imperversa all'interno del sito