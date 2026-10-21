Il mercato allagato

La pioggia battente che si è scatenata ieri sera e stanotte su Civitavecchia ha provocato conseguenze anche all’area cantierizzata del mercato di piazza Regina Margherita. Una “piscina” di colore marrone imperversa all’interno del sito. Non sarà facile portare via tutta l’acqua piovana accumulatasi in quello spazio.

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