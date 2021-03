Il neo timoniere di Csp Lungarini: “Strada in salita ma lavorerò con grande impegno”

“Ringrazio l’amministrazione comunale e il sindaco Tedesco per la fiducia che mi hanno concesso – dichiara il numero uno dell’azienda di Villa Albani – ora l’unica cosa che posso dire è che l’impegno sarà massimale. La strada è sicuramente in salita, ma faremo di tutto per rilanciare l’azienda. Ho già sentito il Cda, da oggi (ieri, ndc) si comincia a lavorare, ma ci vorranno alcuni giorni per prendere in esame tutti gli aspetti. Ringrazio anche Antonio (Carbone, ndc) per il lavoro che ha svolto in questi mesi”. Lo dichiara il nuovo presidente di Csp Fabrizio Lungarini. Intanto il Polo democratico saluta con soddisfazione la nomina. “Il capogruppo consiliare Mirko Mecozzi, la consigliera Barbara La Rosa, il vice Sindaco Manuel Magliani, unitamente al coordinatore Mirko Cerrone, esprimono la convinzione che l’avvocato Lungarini saprà rispondere nel migliore dei modi al pur difficile compito di guidare il processo di consolidamento ed il rilancio della società partecipata”.