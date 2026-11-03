Il Natale 2026 prende forma: luminarie in fase di montaggio tra centro e quartieri

Civitavecchia si prepara al Natale 2026 con “Magia di Luci”, il progetto dedicato agli allestimenti luminosi che interesseranno il centro cittadino e le periferie. L’iniziativa è entrata nella fase operativa dopo il riconoscimento di un contributo regionale di 96.796,37 euro, nell’ambito del Piano straordinario 2026-2028.

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Il Comune ha affidato alla società ON AIR Srl la realizzazione degli addobbi, per un importo di 117.213,11 euro. Il servizio comprende il noleggio e il montaggio delle luminarie, la manutenzione durante le festività e la successiva rimozione delle strutture.

Le prime installazioni sono già comparse in Corso Marconi, via Matteotti e piazza Calamatta. Il programma coinvolgerà numerose zone della città, dal Pincio a Largo Plebiscito, passando per Corso Centocelle, viale Garibaldi e l’area della Cattedrale. Decorazioni previste anche a San Liborio, Borgata Aurelia, Campo dell’Oro, San Gordiano, Boccelle, Cappuccini, Cisterna Faro e nella zona industriale.

Tra le principali attrazioni figurano un albero luminoso di sette metri al Pincio e una struttura natalizia alta 14 metri tra Largo Plebiscito e Corso Centocelle. Sul lungomare saranno inoltre collocate almeno otto installazioni tridimensionali. L’accensione ufficiale delle luminarie è prevista per l’8 dicembre.