Il Natale 2026 prende forma: luminarie in fase di montaggio tra centro e quartieri

Il Comune ha affidato alla società ON AIR Srl la realizzazione degli addobbi, per un importo di 117.213,11 euro

Luminarie natalizie

Civitavecchia si prepara al Natale 2026 con “Magia di Luci”, il progetto dedicato agli allestimenti luminosi che interesseranno il centro cittadino e le periferie. L’iniziativa è entrata nella fase operativa dopo il riconoscimento di un contributo regionale di 96.796,37 euro, nell’ambito del Piano straordinario 2026-2028.

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Il Comune ha affidato alla società ON AIR Srl la realizzazione degli addobbi, per un importo di 117.213,11 euro. Il servizio comprende il noleggio e il montaggio delle luminarie, la manutenzione durante le festività e la successiva rimozione delle strutture.

Le prime installazioni sono già comparse in Corso Marconi, via Matteotti e piazza Calamatta. Il programma coinvolgerà numerose zone della città, dal Pincio a Largo Plebiscito, passando per Corso Centocelle, viale Garibaldi e l’area della Cattedrale. Decorazioni previste anche a San Liborio, Borgata Aurelia, Campo dell’Oro, San Gordiano, Boccelle, Cappuccini, Cisterna Faro e nella zona industriale.

Tra le principali attrazioni figurano un albero luminoso di sette metri al Pincio e una struttura natalizia alta 14 metri tra Largo Plebiscito e Corso Centocelle. Sul lungomare saranno inoltre collocate almeno otto installazioni tridimensionali. L’accensione ufficiale delle luminarie è prevista per l’8 dicembre.

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