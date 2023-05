Il Napoli è Campione d’Italia, è festa grande anche a Civitavecchia

Dalle 23 fino a tarda notte i tifosi partenopei che vivono in città si sono riversati per le vie del centro, soprattutto su viale Garibaldi, per gioire al trionfo della squadra allenata da Luciano Spalletti

Lo Scudetto è del Napoli, scatta la festa anche in città. Dalle 23 fino a tarda notte i tifosi partenopei che vivono in città si sono riversati per le vie del centro, soprattutto su viale Garibaldi, per gioire al trionfo della squadra allenata da Luciano Spalletti. Un’attesa lunga 33 per molti, l’ultimo successo nazionale conquistato dal Napoli di Diego Armando Maradona. Il primo in assoluto per altri, soprattutto i tanti giovani che hanno fatto festa e che quella squadra fortissima l’hanno potuta soltanto ammirare con i video su youtube.