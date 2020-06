Il mio mondo dopo il Coronavirus: calore, sentimenti e cura per l’ambiente

Un posto dove le relazioni tra le persone e gli abbracci possano di nuovo tornare a scaldare le nostre vite. Questo è stato il tema dominante emerso dai lavori dei ragazzi che hanno partecipato al concorso “Ennio Galice”, promosso come ogni anno dall’omonimo istituto comprensivo di via Toscana. Da sempre il concorso si pone come principale finalità quella di favorire negli alunni lo sviluppo di una solida consapevolezza in materia ambientale, in coerenza anche con le indicazioni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quest’anno, alla luce dell’emergenza Covid-19, il tema è stato ulteriormente declinato e si è quindi chiesto agli alunni di provare a rappresentare nei loro lavori l’ambiente nel post-Coronavirus. Ambiente in senso esteso, anche e soprattutto come luogo di interazione tra uomo e natura. “La scelta è stata dettata soprattutto dal fatto che nei mesi di lockdown – ha spiegato una delle due referenti del progetto, la prof.ssa di Tecnologia, Serenella Piermarini – l’ambiente ha certamente tratto un beneficio dal fatto che si siano fermate molte attività umane, per cui abbiamo deciso di cogliere questa importante opportunità per sollecitare nei ragazzi delle riflessioni più consapevoli sul tema”. Un tema saliente, al quale i ragazzi, anche giovanissimi, sono estremamente sensibili, come dimostrano le mobilitazioni sul cambiamento climatico che hanno animato anche Civitavecchia nei mesi precedenti al lockdown. “Quello che è emerso con grande evidenza in questi lavori – ha spiegato ancora la prof.ssa Piermarini – è l’estrema esigenza da parte dei ragazzi di tornare a vivere i sentimenti e le relazioni, ad esempio ci sono stati lavori costruiti sull’attesa dell’abbraccio con i nonni. Tutto ciò è stato reso attraverso l’impiego di tinte calde, che spesso sono state contrapposte a toni invece più grigi, quasi cupi, con specifico riferimento proprio all’inquinamento ambientale che, nella visione dei ragazzi, rappresenterebbe il ‘mondo di prima’”. I vincitori sono stati selezionati da una commissione composta da Bianca Moraja, vedova del professor Galice, dai figli Cristina e Marco, dall’altra referente del progetto, l’insegnante di Arte, Patrizia Sacconi, dagli altri docenti di Arte e di Tecnologia di tutto l’IC “Ennio Galice” e dalla Ds, prof.ssa Lucia Matarazzo. “Sono rimasta veramente colpita – ha detto la Ds – dal valore dei lavori giunti all’attenzione della commissione. Ciò testimonia l’importanza che questo premio ha assunto sul piano educativo per il nostro istituto”. Anche quest’anno infatti, per la seconda volta nella sua storia, il concorso – che è riservato a infanzia, primaria e secondaria dell’istituto – si è aperto alle classi medie inferiori degli altri istituti comprensivi della città. Riportiamo di seguito l’elenco di tutti i vincitori, suddivisi per ordine:

classifica infanzia 1 premio – sez. E Campania – Lubrano Alessio 2 premio – sez. D Collodi – Zanlorenzi Mattia 3 premio – sez. D Campania Di Biagio Gemma primaria classi prime 1 premio – sez. 1A Papacchini – Fiorillo Gioele 2 premio – sez. 1E Posata – Sonno Simone 3 premio – sez. 1B Posata – Ottaviano Leonardo primaria classi seconde 1 premio – sez. 2D Papacchini – Luongo Sofia 2 premio – sez. 2A Papacchini – Perna Elisa 3 premio – sez. 2B Posata – Caponero Matteo primaria classi terze 1 premio – sez. 3A Collodi – Graziano Carlo Alberto 2 premio – sez. 3C Papacchini – Mazzotta Loide 3 premio – sez. 3A Collodi – Fazi Carlotta

primaria classi quarte 1 premio – sez. 4B Papacchini – Pacchiarotti Andrea 2 premio – sez. 4 A Papacchini – Perugini Elisa 3 premio – sez. 4C Papacchini – Vergnano Lisa

primaria classi quinte 1 premio – sez. 5 A Collodi – Pierosara Luna 2 premio – sez. 5 B Posata – Cracolici Loren 3 premio – sez. 5 A Posata – Fugalli Rebecca secondaria classi prime 1 premio – sez. 1G San Gordiano – Paglioni Emanuele 2 premio – sez. 1I Campo dell’Oro – Vincenzi Federico 3 premio – sez. 1H San Gordiano – Metrano Daniele secondaria classi seconde 1 premio – sez. 2G San Gordiano – Augelli Andrea 2 premio – sez. 2H San Gordiano – Lasagna Giuseppe 3 premio – sez. 2I Campo dell’Oro – Di Carmine Lorenzo secondaria classi terze 1 premio – sez. 3G San Gordiano – Mercuri Loris 2 premio – sez. 3G San Gordiano – Bottone Celia 3 premio – sez. 3G San Gordiano – Amici Beatrice

secondaria classi terze esterne 1 premio – sez. 3F Manzi – Aiardo Diego 2 premio – sez. 3B Manzi – Pampinella Cecilia 3 premio – sez. 3 L Regina Elena – Scaccia Cristian premio speciale Ennio Galice sez 3 B – Campo dell’Oro – Siniscalchi Giorgia